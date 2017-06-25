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25 Haziran 2017 10:16

Gazi askerin baba ocağı kül oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ketenciler köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap bina kül oldu.

Gazi askerin baba ocağı kül oldu

25 Haziran 2017 10:16

Yüksekova’da teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Gazi Uğur Sezer’in babasına ait evde çıkan yangında ayağından yaralanan baba Ahmet Sezer ve dumandan zehirlenen anne Şerife Sezer Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yangın, sabaha karşı 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Ketenciler köyü Kahyalar mahallesinde Hakkari Yüksekova’da bölücü terör örgütüyle girilen çatışma sonrasında yaralanan Uğur Sezer’in babası Ahmet Sezer’e ait iki katlı ahşap binada meydana geldi. Çatı katında başlayan ve kısa sürede alevlerin kapladığı evde bulunan anne Şerife ve baba Ahmet Sezer mahalle halkı tarafından dışarıya çıkarıldı. Ayağından yaralanan Ahmet Sezer ile dumandan zehirlenen anne Şerife Sezer 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Alaplı ve Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yan binaya da sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangına müdahale eden köylülerden Ahmet Akman, bağırışları duyar duymaz yangına müdahale etmeye koştuklarını ve defalarca itfaiyeyi aradıklarını söyledi. Alaplı Belediyesi İtfaiye ekiplerinin desteğe geldi. Yangında soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler köyden ayrıldı. Yangının çıkış sebebinin ise araştırıldığı öğrenildi.




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