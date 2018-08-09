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09 Ağustos 2018 19:00

Geldi: “Erken yerel seçim şu an için söz konusu değil"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılmak üzere Zonguldak’a geldi.

Geldi: “Erken yerel seçim şu an için söz konusu değil

09 Ağustos 2018 19:00

Toplantıda konuşan Geldi, yerel seçimlerin erkene alınıp alınmayacağıyla ilgili soru üzerine, "AK Parti ve MHP’nin böyle bir çoğunluğu yok. 400 sandalye gerekir. CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil" dedi.


AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı’nda düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için yeni bir milat olduğunu söyledi. 24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini ifade eden Geldi, “24 Haziran seçimleri sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Seçimlerle ilk defa yasama ve denetim meclisi seçildi. İktidar yetkisini elinde bulunduran değil, yasama ve denetim meclisi olarak seçildi. İktidar yetkisini millet Cumhurbaşkanı’na devretti. Dolayısıyla yeni bir sisteme geçtik. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak seçimlerden sonra değerlendirme toplantıları yaptık. Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi ile ilgili attığı reform adımlarını izledik ve süreç başladı. Belediye başkanlarımız için bir seçim bittiği an bir dahaki seçimlerin başlangıcıdır. 2019 seçimlerinin startı verilmiştir. Ama tabii ki biz bu sürede seçmenin verdiği mesajı değerlendirmek sureti ile belediye başkanlarımızı yerinde dinleyerek 31 Mart 2019 günü yapılacak seçimler ile ilgili sürece katkıda bulunmak ve daha iyi hizmetler sunmak, milletimizin gönlünde taht kurmak için neler yapılabiliriz masaya yatıracağız" diye konuştu.



“Teklif getirirse değerlendirilir"


Yerel seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili sorulan soru üzerine konuşan AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Geldi, "Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü AK Parti ve MHP´nin böyle bir çoğunluğu yok, 400 sandalye gerekir, CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.




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