Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında başlayan uygulama kapsamında akademik eğitimin yanı sıra hafızlık eğitimi de verilerek geleceğin hafızları yetiştiriliyor.

2016 2017 Eğitim öğretim yılı sonunda bu kapsamda uygulamaya başlayan Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan takip ve izlemeler sonucunda, hafızlık çalışmasını "Uygulama Usul ve Esaslarına" göre yapan Türkiye genelindeki A grubundaki 49 okul arasına girdi.

Hafızlık eğitimine geçen sene başladıklarını belirten Koordinatör Kur’an Kursu Öğreticisi Zarife Yaslıca, "Çok güzel bir yere geldik. Çok iyi gidiyoruz. Çocuklarımız istekli arzulu ve önümüzdeki yıl içinde inşallah mezunlarımızı vermeye başlayacağız. 8 tane sınıfımız var burada 4 tane hafızlık eğitimi veren sınıfımız var. 1 tane hazırlık 2 tane de temel eğitimi veren sınıflarımız var. Yatılı ve evden gelen olmak üzere 120 civarında öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz istekli arzulu güzel başladık güzel gidiyor. İnşallah bu şekilde devam edecek. Zonguldak’ta da bir ilk olmanın da ayrıca onurunu, gururunu mutluluğunu yaşıyoruz. Ben de bu projede yer almaktan çok mutluyum. Geleceğin hafızları bu arada artık Zonguldak’ta bu güneş yoktu öğrencilerimiz geleceğin hafızları olarak artık ışık başladılar. Bu anlamda da mutluyuz. Çok geç kalınmıştı aslında ama biz artık geriye değil önümüze bakıyoruz. Öğrencilerimiz 5., 6 ve 7’ci sınıf öğrencilerimiz var. Çoğunluğu yatılı kalıyor. Evden gidip gelen öğrencilerimiz de var. Öğrencilerimizin çoğu yatılı kalmak istediler. Bir öğrenci normal seviyede vasat bir öğrenci de olsa 2 senede bir öğrenci mezun olabiliyor. Daha başarılı olan bir öğrencimiz de 6 ayda da hafız olan öğrenci de var tabi ki ama bu nadir görünüyor. Ama normalde en uzun süre sınava girmesi ve belgesini alması 2 senedir".