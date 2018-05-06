Geleneksel Sanatları, 67 Burda AVM ziyaretçileriyle buluşturdular

Bülenü Ecevit Üniversitesi İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencileri, geleneksel sanatları Esas 67 Burda AVM’de Zonguldaklılarla buluşturdu.

Koordinatörlüğündü BEÜ Öğretim Görevlisi Kayhan Kafalı’nın üstlendiği proje çerçevesinde öğrenciler, Geleneksel El Sanatları eğitmeni Nihan Durmuş rehberliğinde Ebru, Tezhip, kokulu taş yapımı, ahşap boyama ve kağıt rölyef gibi Osmanlı’dan günümüze gelen geleneksel el sanatlarını Esas 67 Burda AVM ziyaretçileri ile uygulamalı olarak bir araya getirdiler. Özellikle gençlerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği, yeteneklerini sergiledikleri geleneksel sanat etkinliği gün boyu devam etti.