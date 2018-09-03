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03 Eylül 2018 16:37

Gelin arabasına şehidin adını yazdı

Batman’da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan’ın adını gelin arabasına yazdırdı.

Gelin arabasına şehidin adını yazdı

03 Eylül 2018 16:37


Alaplı ilçesinde dünyaevine giren Oğuzhan Kara, gelin arabasına şehit Recep Turan’ın adını yazdırdı. Recep Turan’ın da yakını olduğu öğrenilen Oğuzhan Kara, şehit uzman onbaşı Recep Turan’ın şehit düşmeseydi düğününe katılma planı olduğu ortaya çıktı. Acı haberle yıkılan Oğuzhan Kara da anlamlı bir davranış sergileyerek gelin arabasına kendisinin ve eşinin adını yazdırmak yerine şehidin adını yazdırdığını ifade etti. Aracına "Recep Turanlar ölmez" yazdıran Oğuzhan Kara, gelin arabasının önünü de Türk Bayraklı çiçeklerle süsledi.




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