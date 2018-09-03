Gelin arabasına şehidin adını yazdı

Alaplı ilçesinde dünyaevine giren Oğuzhan Kara, gelin arabasına şehit Recep Turan’ın adını yazdırdı. Recep Turan’ın da yakını olduğu öğrenilen Oğuzhan Kara, şehit uzman onbaşı Recep Turan’ın şehit düşmeseydi düğününe katılma planı olduğu ortaya çıktı. Acı haberle yıkılan Oğuzhan Kara da anlamlı bir davranış sergileyerek gelin arabasına kendisinin ve eşinin adını yazdırmak yerine şehidin adını yazdırdığını ifade etti. Aracına "Recep Turanlar ölmez" yazdıran Oğuzhan Kara, gelin arabasının önünü de Türk Bayraklı çiçeklerle süsledi.