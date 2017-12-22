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22 Aralık 2017 20:59

Gelin-kayınvalide cinayetinin ardından tarihi eser çıktı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde gelin ve kayınvalidesini öldüren zanlının, bir evin arsasına gömdüğü tarihi eseri bulamayınca eve girdiği ve cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Gelin-kayınvalide cinayetinin ardından tarihi eser çıktı

22 Aralık 2017 20:59


Edinilen bilgiye göre olay sabah 06.00 sıralarında jandarma ihbar hattına gelen bir ihbarın değerlendirilmesiyle ortaya çıktı. İlçeye bağlı Canbazlı köyünde 29 yaşındaki Dilek A. ve 60 yaşındaki kayınvalidesi Fatma A., evlerine giren N.G. (39) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan gelin ve kayınvalidesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası sürdürülen soruşturmada, olayın ilk önce hırsızlık olarak aktarılsa da başka bir nedenden de kaynaklanmış olabileceği ihtimalleri üzerinde duruldu. N.G. ile M.A. (31), İ.S. (39), S.T. (50), A.A.’nın (40) şahısların olayın diğer şüphelileri olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.



Gömdükleri tarihi eseri bulamayınca evlerine girmişler


Olayın sebebi ise sorgudaki şüphelilerin ifadeleriyle ortaya çıktı. Şüphelilerin yakın bir tarihte yasa dışı yollarla buldukları tarihi eseri, haberi olmadan Cevdet A.’ya ait araziye gömdükleri belirtildi. Daha sonra almak üzere gömdükleri tarihi eseri arazide bir daha bulamayınca Cevdet A. ve ailesinden şüphelendikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin bu maksatla da Cevdet A.’nın evine girmeleri üzerine olayın meydana geldiği ifade edildi.



Soruşturma çok yönlü sürüyor


Öte yandan N.G.’nin eve girdiği sırada evin gelini Dilek A.’nın gürültüye uyanması, akabinde kayınvalidesi Fatma A. ile bıçaklanarak öldürüldükleri olayda zanlı N.G. de yaralandı. Baba Cevdet A. (58) ile oğlu M.A. (35) olayda hafif şekilde yaralanırken, baba ve oğlunun yakaladığı N.G. de başından yaralandı. Jandarma ekiplerine teslim edilen N.G.’nin ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürüyor. Alaplı Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda soruşturma işlemi ise çok yönlü olarak devam ediyor.


Otopsi işlemleri süren kayınvalide ve gelininin ise yarın ilçede toprağa verilmesi bekleniyor.




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