03.2018 tarihinde imzalanan sözleşme doğrultusunda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda 04-08 Haziran 2018 tarihleri arasında “Gençler Kodlasın, Zonguldak Kazansın” adlı Teknik Destek Projesi gerçekleştirildi.

Zonguldak Merkez ve Merkez İlçelerdeki Ortaokullarda bilişim teknolojileri, fen bilgisi ve matematik branşlarında görev yapan toplam 24 öğretmenin katıldığı eğitim, Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Zülfü Genç tarafından gerçekleştirildi. Beş gün boyunca devam eden proje kapsamında Yüzyıl Bireyleri için Eğitimi Yeniden Düşünmek, Sanayinin Dijital Dönüşümü-Endüstri 4.0, STEM Nedir?, Programlama Nedir? Görsel Programlama, Programlamayı Keşfedici Web Siteleri konularında kuramsal bilgiler verildi. Ayrıca LEGO Education Mindstorm Ev3 ve WeDo setleri ile uygulamalı Robotik ve STEM uygulamaları, App Inventor ile Mobil Programlamaya Giriş, Scratch ile Kodlamanın Temelleri ve Proje Tasarımı, Tinkercad ile 3 Boyutlu Modellemeye Giriş konularında öğretmenlerin aktif olarak katıldığı uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi.

Eğitimi veren Dr. Öğretim Üyesi Zülfü Genç, projeye ilişkin olarak şunları ifade etti:

”Kod yazmak, teknolojiyle şekillenen bir gelecekte öğrencilerin başarılı olması için vazgeçilmez bir beceri. Öğrencilere kod yazmayı öğretirken, eleştirel düşünce ve problem çözme gibi becerileri de öğretmiş oluyorsunuz. Robotik ve STEM ürünlerinin derslerde kullanımı, öğrenciler için bir fikrin gerçekte nasıl hayat bulduğunu görmek için çok etkili bir öğrenme yaklaşımı. Bu yaklaşım sayesinde öğrenciler, robotları yürüten ve uçan drone’ları kontrol eden programlar geliştirebiliyorlar. Bu uygulamalı yaklaşım, kod yazma kavramlarının ve mühendisliğinin gerçek dünyada nasıl şekillendiğini gösteriyor. Kod yazmayı ders programının dışında kalan bir aktivite olarak değil, temel ders programının bir parçası olarak görmemiz gerekiyor. Bu anlamda sadece bilişim teknolojileri öğretmenlerin değil, tüm branş öğretmenlerinin kod yazma konusunda deneyim sahip olmaları ve öğrencilerine bu konuda öncülük etmeleri gerekmektedir. Projenin gerçekleşmesi konusunda, başta İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, eğitime katılan tüm öğretmenlerimize, BAKKA yönetimine, uygulamalı eğitimlere ürün destek desteği sağlayan LEGO Education Türkiye Ürün Tedarikçisi Teknokta firmasına teşekkür ederim”

Robotik Kodlama eğitimine katılan bazı öğretmenlerimiz verilen eğitim hakkında şunları dile getirdi. Karapınar Abdullah Güpgüpoğlu Ortaokulunda bilişim teknolojileri öğretmeni Zeynep Sağlam; "Robotik Kodlama günümüzde olmazsa olmaz denilen alanlardan biridir.Bu eğitimi alarak yeni şeyler öğrenmek kendime olan güvenimi artırdı.Öğrencilerime daha faydalı bilgilerle dönmek,gelecek eğitim öğretim yılında bu bilgileri kullanmak ilk hedefim.Bu eğitimi hazırlayanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kozlu 15 Temmuz Ortaokulu bilişim teknolojileri öğretmeni Ömer Abacı, "Mesleğimizin en üst seviyesine ulaşmak için atılan bir adım oldu. 21.yy öğretmen yeterlilikleri, yapılandırmacı yaklaşımın şartlarını taşıyan ve öğrenme ortamını daha eğlenceli hale getirecek bir çalışma ortamı sağlandı.Öğrencilerimiz için daha verimli olacağımız teknoloji destekli kodlama ile dikkat çeken öğrenme ortamı oluşturabileceğiz. Yeterliliklerimizi artırarak misyon ve vizyon anlayışı içinde 22.yy’a doğru yol alıyoruz. Harika olan bu proje için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Proje yürütücüsü Sibel Temli. "Bu eğitim imkanlarını bize sunan sayın Valimiz Ahmet Çınar ‘a İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’ye ayrıca eğitimlerin gerçekleştirilmesinde büyük katkı sağlayan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ‘na ve BAKKA Genel Sekreter V. Elif ACAR teşekkür ederim" dedi.

Kapanış törenine katılan İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öztürk ve BAKKA Genel Sekreter V. Elif Acar tarafından öğretmenlere sertifikaları verilerek eğitimden elde edilen bilgilerin geliştirilmesi ve okullarda uygulanması temennisinde bulunuldu.