Gençlik haftası etkinlikleri göz doldurdu

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni Beldesinde faaliyette bulunan çok Programlı Anadolu Lisesinde tertip edilen 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Okul bahçesinde organize edilen etkinliklerle ilgili bilgi veren okul müdürü İlhan Madenci,” Bu yıl resmi olarak ilk defa hayata geçirdiğimiz etkinliklerimiz içerisinde çocuk gelişimi köstüm gösterisi, halk oyunları, özel eğitim sınıfı gösterisi, resim sergisi, aşuk ile maşuk gösterileri ve çeşitli yarışmalar davetliler tarafından ilgi izlenirken, program sonunda da davetlilerimize çeşitli ikramlarda bulunduk programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programa; Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan’ın yanı sıra bir çok davetli katıldı.