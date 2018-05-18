Gençlik ve istihdamda yeni bir inisiyatif: “İlk Fırsat” programı

İlk fırsat programı Esas 67 Burda AVM’de gerçekleştirilecek.

İlk Fırsat, üniversiteden yeni mezun gençlere iş deneyimi kazandırmak ve onları iş hayatına hazırlamak üzere tasarlandı. Program, üniversiteden yeni mezun gençlerin sivil toplum kuruluşlarında (STK) 12 ay boyunca tam zamanlı istihdam edilmelerinin maliyetini karşılıyor ve böylece gençler, muhasebe, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, kurumsal iletişim gibi meslek alanlarında işbaşı deneyimi kazanıyorlar.

Ek olarak, İlk Fırsat Akademi’de, 200 saatin üzerinde Dünya Ekonomik Forumu’nun önerdiği 21. yüzyıl becerileri, İngilizce dil desteği, ofis programları gibi yeni mezun bir gencin okuldan işe geçişi için özel tasarlanmış eğitimlere katılıyorlar; mentorluk programı ve teknik/mesleki seminerle gençler iş dünyasında fark oluşturmak üzere hazırlanıyorlar.

Bugüne kadar, 21 farklı STK’da çalışmak ve İlk Fırsat Programı’na katılmak için 5.500 genç başvurdu. Yeni mezunlara özel tasarlanmış bir insan kaynakları seçme değerlendirme sürecinden geçen 60 genç programa kabul edildi.

Katılan gençlerin yüzde 97’si 12 aylık programı tamamladı. Mezun olan katılımcıların yüzde 83’ü programı tamamladıkları ay STK ve özel şirketlerinden iş teklifi aldı; yüzde 97’si programı tamamladıktan sonraki üç ay içinde farklı sektörlerde (bilgi işlem, danışmanlık, enerji, iletişim, kültür-sanat, perakende, sivil toplum, tekstil, vergi) yeni islerine başladılar.

Yapılan sosyal etki çalışmalarının sonucunda program öncesi, deneyim/referans eksikliği ve az bilinen bir üniversitenin mezunu olmak yüzünden özgüven eksikliği yaşayan gençlerin, program sonrasında istihdam edilebilirliklerinin arttığı belirlendi. Katılımcıların en çok sözlü iletişim, çatışma yönetimi, beden dili kullanımı, iş süreçleri yönetimi, soru sorma, takım çalışması, ilişki yönetimi ve etkili karar verme becerilerinde kendilerini geliştirdikleri görüldü. İlk Fırsat’ın gençlere kariyer yolundaki ilk ve özel basamağı sağlarken sivil toplum kuruluşlarını bu genç insan kaynağı ile buluşturmayı başardığı paylaşıldı.

2018 yılında programa katılan 25 genç, Aralık ayında programı tamamlayacak. 2019 adayları için başvuru süreci sonbaharda başlayacak. İlk Fırsat Programı mezunlarını daha yakında tanımak, 2019 başvuru süreçleri hakkında daha detaylı bilgi almak için www.ilkfirsat.org ziyaret edebilir; e-bültene üye olunarak ve sosyal medya hesapları takip edilerek Programla ilgili gelişmelere ulaşılabilir.

Esas Sosyal’ in İlk Fırsat Programı saat 15:00’de Esas 67 Burda AVM giriş katta gerçekleşecek.