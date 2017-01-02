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02 Ocak 2017 12:29

Genel Sekreter yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Genel Sekreter yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

02 Ocak 2017 12:29

Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem, Kdz. Ereğli ilçesinde yılın ilk bebeği ve ailesini ziyaret etti.
Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muharrem Erdem, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Gine Cumhuriyeti vatandaşı olan Amira Keita ile İsmail Acar’ın ilk çocukları Enes Acar’ı ziyaret eden Erdem, aileye katılan yeni bireyin sağlık, mutluluk huzurlu bir yaşam geçirmesini dileyerek altın hediye etti.



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