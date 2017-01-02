Genel Sekreter yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Muharrem Erdem, Kdz. Ereğli ilçesinde yılın ilk bebeği ve ailesini ziyaret etti.

Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muharrem Erdem, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesinde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Gine Cumhuriyeti vatandaşı olan Amira Keita ile İsmail Acar’ın ilk çocukları Enes Acar’ı ziyaret eden Erdem, aileye katılan yeni bireyin sağlık, mutluluk huzurlu bir yaşam geçirmesini dileyerek altın hediye etti.