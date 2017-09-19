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19 Eylül 2017 17:41

Genelevin kapatılmasını Twitter’dan yazarak duyurdu

Zonguldak’ta faaliyet gösteren genelev, daha önce temizlik ve hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 günlük geçici kapatmadan sonra şimdi tamamen kapatıldı.

Genelevin kapatılmasını Twitter’dan yazarak duyurdu

19 Eylül 2017 17:41

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, kapatma kararının asıldığı genelevin kapısının fotoğrafını sosyal medya hesabından ’The End’ yazarak paylaştı.


On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde 6 evden oluşan genelev, geçen Temmuz ayında, Zonguldak Valiliği İl Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu tarafından incelendi. Halk Sağlığı Müdürlüğü, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi, Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi ile İl Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan komisyon, temizlik ve hijyen konusunda yetersiz olması ve toplum sağlığını olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle genelevi 15 gün süreyle kapatmıştı. Eksikliklerin giderilmesi için 15 günlük süre verildi. Komisyon üyeleri 15 günün ardından tekrar açılarak faaliyetine devam eden genelevde yeniden inceleme yaptı. İnceleme sonunda temizlik ve hijyen konusundaki eksiklikler giderilmediği gerekçesiyle genelevin tamamen kapatılmasına karar verildi.


Zonguldak kamuoyunda sık sık tartışmalara neden olan genelev hakkında verilen kararı İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı sosyal medya hesabında duyurdu. Turanlı, Twitter hesabında kapatma kararının asıldığı işletmenin kapısının fotoğrafını ’The end’ yazarak paylaştı.




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