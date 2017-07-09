Gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

0 şiddetinde bir deprem sonrası meydana gelen afete karşı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde deprem, yangın, sel, tahliye ve arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarınca organize edilen tatbikat, Devrek ilçe Kaymakamlığı önünde kurulan kriz masasından yapılan anonsla başladı. Senaryo gereği bölgede 7.0 şiddetinde yaşanan deprem üzerine HES santralinin hasar görmesi nedeniyle su debisi yükseldi. Bu sırada Filyos Çayı kenarında piknik yapan üç kişilik aile, sel suyu ile sürüklendi. Mahsur kalan vatandaşların ihbarı üzerine kriz masasından alınan talimatla ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler, köprüden sarkıttıkları halatlar yardımıyla Filyos Çayı’nda mahsur kalanları kurtardı. Dalgıçlar da kayıp ihbarı üzerine bölgede arama yaptı. Yine senaryo gereği Filyos Çayı’na yakın olan ve yan yatarak hasar gören iki katlı binada bulunan yaralılara ekiplerce müdahale edildi. Devrek İtfaiyesi de bölgedeki doğalgaz dağıtım regülatörünün bulunduğu konteynerde şiddetli patlama sonucu meydana gelen yangına müdahale etti.

"Amacımız birlikte koordinasyonla çalışmayı organize etmek"

Tatbikatlarla afetlere karşı hazırlıklı olmaya çalıştıklarını ifade eden MAG-AME Türkiye Koordinatörü Hüseyin Karadayı (55) tatbikattaki süreci aktardı. Karadayı, "Buradaki amacımız sadece arama kurtarmanın bir takım meziyetlerini göstermek değil aynı zamanda Zonguldak bölgesinde kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte koordinasyonuyla bir çalışmayı organize etmek. Bölgemizde biz sivil toplum kuruluşu olarak MAG-AME ekibinin bölgemizde gönüllü çalışmasını yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu tatbikatı yapmaktaki amacımız da zaten bu. Burada aslında bir çözüm ortaklığı ve iş birliği var. AFAD, UMKE ekipleri gönüllüler ve TRAC (Radyo Amatörleri Cemiyeti), itfaiye, kaymakamlık, belediye hep birlikte bu çalışma yürütülüyor. Afetin çeşitli safhaları var. Bu safhaları aslında gerçekleştirdik. Birinci safhası hazırlık safhasıydı. Buradaki amaç zaten afete hazır olmaktı. Bunu biz daha önce çeşitli çalışmalarla gerçekleştirmeye çalıştık. Burada aslında yaptığımız iş gönüllüleri cesaretlendirmek. Kamu kurumlarıyla birlikte bu işin yapılabileceğini göstermek. Kriz masalarını kurduk. İlçe kriz masasını Devrek İlçe Kaymakamlığı önünde kurduk. Aynı şekilde Valilik kriz masası Zonguldak vilayetinde kuruldu. Buradaki vak’aların hepsi Devrek Kriz Masası’na oradan da vilayete iletildi" diye konuştu.