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01 Ağustos 2018 16:47

Gerçek polisler, sahte polisleri kahvaltı yaparken yakaladı

Zonguldak’ta ağlarına düşürdükleri bir vatandaşı FETÖ bahanesiyle 100 bin lira dolandıran ve kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları, mağdurun dolandırıldığını anlayıp durumu polise haber vermesi üzerine kahvaltı yaparken yakalandılar.

Gerçek polisler, sahte polisleri kahvaltı yaparken yakaladı

01 Ağustos 2018 16:47


Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde yaşandı. İl dışından geldikleri öğrenilen C.K. ve İ.P. isimli iki dolandırıcı, kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 75 yaşındaki S.K. adlı kadından para istedi. Dolandırıcılar yaşlı kadına "Banka hesaplarınız, kimlik bilgileriniz FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından ele geçirildi" diyerek korkuttu. Olayın şokunu yaşayan yaşlı kadın, dolandırıcılara 100 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası verdi.


Bu sırada dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın durumu Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, iki şüpheliyi fiziki takibe aldı. Yaşlı kadını dolandırıp evinin önünden ayrılan dolandırıcılar ardından bir kafede kahvaltı yaparken polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Üst araması yapılan iki dolandırıcının çantasından para ve ziynet eşyaları bulundu. Emniyete götürülen iki şüpheli, işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.


Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.




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