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30 Temmuz 2018 18:32

Gezici tır uyuşturucu ile mücadele konusunda halkı bilgilendiriyor

Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde Zonguldak’a gelen Narkotik Eğitim Tırı’nda uyuşturucu ile mücadele anlatıldı.

Gezici tır uyuşturucu ile mücadele konusunda halkı bilgilendiriyor

30 Temmuz 2018 18:32


Zonguldak Valiliği ve Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü öncülüğünde "Gerçekleri öğrenin" sloganı ile çeşitli illere giden Narkotik Eğitim Tırı, madde bağımlılığı konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turhanlı, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner ile birlikte eğitim tırını gezerek bilgiler aldı.


Bağımlılık ve uyuşturucunun bütün insanlığın sorunu haline geldiğini belirterek, "Bu ülkemizde de büyük bir sorun haline geldi. Modernleşme, şehirleşme arttıkça, insan yalnızlaştıkça birçok nedenlerden dolayı temininde de kolaylıklar arttıkça, şimdi biliyorsunuz tabletler, haplar şeklinde kimyasallarla yapılan uyuşturucular da var. Bütün bu nedenleri bir araya getirdiğinizde bağımlılık önemli bir sorun haline geliyor. Allah başa vermesin, empati yapabilmek lazım. Biz mesleğimizden dolayı da bu tür ailelerle ve çocuklarla karşılaşıyoruz. Çok vahim sonuçları olan, bütün ailenin huzurunu, mutluluğunu yok eden çok tehlikeli bir bağımlılık. Biz hem devlet yöneticileri olarak, hem polis, jandarma, güvenlik birimleri olarak, eğitimciler olarak toplumun her ferdi bununla mücadelede kendini görevli saymalı, elinden geleni de yapmalıdır. Bu ülkemiz açısından batılı ülkelere kıyasla çok üst seviyelerde, vahim durumlarda değil. Ancak risk olarak önümüzde duran bir konu, tehlike. Şehirlerimizde resmi görevlerimiz açısından uyuşturucu ile bağımlılıkla mücadele konularında herkes çalışmalarını yapıyor. Ama bunun her zaman yeterli olmadığını da görüyoruz. Her şekilde bağımlılığı engelleyici her türlü tedbir, insanların algısına etki edecek yöntemler, sözler kullanılmalıdır. Buradaki bu tırda yapılan çalışma da bunlarla etkili bir yoldur. Güzel bir örnektir. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Böyle bir çalışmayı yapmışlar. Bunun asıl zor olanı teknik cihazların içine yerleştirilmiş olan, programlanmış olan konulardır. Vatandaşlarımızın gelip görmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Emniyet müdürümüzün kişisel girişimleri ve kurmuş oldukları irtibatlar ile bu çalışma şehrimize de gelmiş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Madenci Anıtı önünde kurulan “Narkotik Eğitim Tır’ı” 4 Ağustos Cumartesi gününe kadar halka açık olacak.




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