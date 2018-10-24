Girişimcilik Eğitim Programı 25 kursiyerin katılımı ile başladı

Gülcan Çolak

ZONGULDAK (İHA)- Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde İŞKUR, KOSGEB ve Çaycuma Emlakçılar Derneği (ÇAYEMDER)'nin ortaklaşa düzenlenen ‘Girişimcilik Eğitimi Programı' başladı.

24-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 'Girişimcilik Eğitimi Programı'na 25 kursiyer katıldı. KOSGEB, İŞKUR ve ÇAYEMDER arasında ikincisi açılan girişimcilik kursu için İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Belkız Akın ve Çaycuma Emlakçılar Derneği Başkanı Erol Ünlü tarafından imzalar atıldı.

Çaycuma'nın özlenen bir refah seviyesinde olması için girişimci ruha sahip gençleri ve girişimcileri desteklediklerini belirten ÇAYEMDER Başkanı Erol Ünlü, “İstanbul'dan konusunda uzman, derneğimizin bağlı bulunduğu Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Öğretim Görevlisi Gurbet Altay Hocamızın vereceği eğitimlerden, katılımcıların çok istifade edeceğini düşünüyorum. Çaycuma için birçok etkinlik planlamakta ve yapmaktayız. Ülkenin ve bölgenin ileri gitmesi topyekûn çalışmakla ve desteklerle olmaktadır. Bizler ÇAYEMDER olarak girişimcilik belgesi alacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. İş yeri açmak isteyenlere 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi kullanabilecekler. Onlar yine yatırımlarını hayallerini kendi topraklarına, Çaycuma'mıza ve Zonguldak'ımıza yapacaklar yani bize dönecekler. Ben Öncelikle bizlere teveccüh gösteren katılımcılara KOSGEB ve İŞKUR yetkililerine ve tabii ki her zaman yanımda olan dernek yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum” dedi.