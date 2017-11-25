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25 Kasım 2017 22:55

Girişimcilik eğitimleri sona erdi, iş adamları tecrübelerini aktardı

Zonguldak İli Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği tarafından verilen girişimcilik eğitimlerinin 100 kişilik grubun eğitimleri tamamlandı.

Girişimcilik eğitimleri sona erdi, iş adamları tecrübelerini aktardı

25 Kasım 2017 22:55

Toplamda 150 kişi KOSGEB desteklerinden faydalanmak için eğitim aldı.


100 kişilik son grubun eğitimleri konusunda bu alanda tecrübeli olan YÖNDEM Danışmanlık firması ile işbirliği yapıldı. Eğitimler sırasında yeni girişimcilere iş adamları Kadir Tatoğlu ve Sezai Çanakçı tecrübelerini aktardı. Eğitim yeni girişimci adayları hazırlayacakları proje ile KOSGEB den 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz olmak üzere toplan 150 bin liralık destek alabilecekler.


Dernek Başkanı Necati Başar, "Derneğimiz yapmış olduğu bu çalışma ile Zonguldak’ımıza yeni girişimcileri ortaya çıkmasına yeni istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlayacaktır. Katkı verenlere teşekkür ediyoruz. Yoğun işlerinden zaman ayırarak bilgi ve birikimlerini bizlere ve yeni girişimcilere aktaran bölgemizin önemli sanayicilerinden önemli iş adamlarımıza ve bu projenin hazırlanmasından uygulanmasına kadar emeği geçen yönetim kurulumuza ve derneğimize gönül vermiş üyelerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.




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