Gizli buzlanma kazaya neden oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, organize sanayi bölgesinin yolunda meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, ters dönerek duvara çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kdz. Ereğli Organize Sanayi içindeki yolda meydana geldi. Mehmet M. idaresindeki 78 BP 098 plakalı tır, gizli buzlanma nedeniyle ters dönerek yandaki beton duvarına çarptı. Güçlükle durabilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın bir süre şokunu yaşayan sürücü Mehmet M., "Sanayi içindeki yoldan aşağı inerken bir anda kaydım ve tır dönmeye başladı. Duvara çarparak durabildim" dedi.

Kaza yapan tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafiğe kapanan yol yaklaşık bir saat sonra açılabildi.