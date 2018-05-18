Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 13:29

GMİS, "19 Mayıs kutlu olsun"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, yönetim kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

GMİS,

18 Mayıs 2018 13:29


GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 137. yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yılını kutluyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk’ün, şanlı kurtuluş mücadelemizin ateşini yaktığı ve özgürlük bayrağımızı Anadolu’da dalgalandırdığı tarihtir. 19 Mayıs 1919 tarihi ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uzanan sürecin ilk adımıdır. Elinde ulusuna olan güveninden başka hiçbir şey olmayan Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi dalga dalga tüm vatana yayılmıştır. Bağımsızlık mücadelesiyle tarihte eşine az rastlanır bir destan yazılmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Türk gençliğine olan güvenini ve inancını “Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” sözleriyle ifade eden Atatürk, ulusumuzun varolma, bağımsızlık ve özgürlük meşalesinin ateşlendiği 19 Mayıs tarihini bayram olarak gençlere armağan etmiştir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç