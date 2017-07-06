GMİS Amasra’da madenciyi bilgilendirdi

Dönem Toplu iş Sözleşmesi görüşmeleri hakkında madencilere bilgi verdi.

Amasra Kuyu işçi tertip yerinde, 24-08 vardiyasında ocaktan çıkan ve 08-16 vardiyasında çalışmak üzere ocağa inecek olan işçilere konuşan GMİS Yönetimi, Türk-İş TİS Koordinasyon Kurulu ve Hükümet arasında imzalanan anlaşma protokolü hakkında bilgi verdi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci; yılbaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Genel Sekreter Hakkı Arslan’ı anarak başladığı konuşmasında, 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin henüz tamamlanmadığını belirterek, Hükümet ile Türk-İş Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan çerçeve anlaşması doğrultusunda Kamu-İş ile görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

Daha sonra toplu sözleşme süreci hakkında bilgi veren GMİS Genel Başkan Yardımcısı ve Toplu Sözleşme Komisyonu Başkanı İsa Mutlu, “Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri hakkında size bilgi vermek üzere buradayız.

Yılbaşından itibaren geçerli olacak olan Toplu İş Sözleşmemizin görüşmelerini, işveren adına Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile sürdürdük.

Aynı dönem de Türk-İş’te oluşturulan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu da Hükümet ile görüşmelerini sürdürdü. Genel Maden İş ve Kamu-İş olarak 60 günlük yasal görüşme sürecinde ve arabulucu döneminde ücretler dışındaki maddelerde uzlaştık. Türk-İş Başkanımız Ergun Atalay başkanlığında Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu olarak hükümet adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ile en son Ramazan Bayramı öncesinde görüştük. Ancak bizim Genel Maden İşçileri Sendikası olarak harici işyerlerimizdeki işçi arkadaşlarımıza verilen iyileştirme oranına ve 2 asgari ücretin sözleşmeden önce uygulanması konusundaki itirazlarımız nedeniyle çerçeve anlaşması bayram öncesi imzalanamadı. Biz bu rakamları kabul etmeyeceğimizi net olarak ifade ettik.

Akabinde Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu toplanarak durumu değerlendirdi. Bu durumda imza atmayacağımız ve gerekirse Koordinasyondan ayrılacağımızı belirttik. Bayram sonrasında Türk-İş Genel Başkanımız Ergun Atalay ve Çalışma Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ve Sendikamız Yönetim Kurulu olarak bir araya geldik ve yaptığımız görüşmeler sonucunda bizim itirazlarımız dikkate alındı. Bildiğiniz gibi Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ında katılımıyla 3 Temmuz 2017 tarihinde Kamu Koordinasyon Kurulu olarak çerçeve anlaşmasını imzaladık.

Tüm sendikalar gibi bizde bu çerçeve anlaşması kapsamı içinde ve Türk-İş Başkanımız ile Sayın Çalışma Bakanımızla yaptığımız anlaşma doğrultusunda, Genel Maden İşçileri Sendikası ve Kamu-İş olarak önümüzdeki günlerde bir araya gelecek ve 27. Dönem Toplu İş sözleşmemizi imzalayacağız.

Çerçeve anlaşmasına göre; 1.1.2017 tarihinden geçerli olmak üzere; günlük ücretlerimize 1. altı ay yüzde 7.5, 2. altı ay yüzde 5 zam alınacak.

İkinci yıl için; 1. altı ay için yüzde 3.5, 2. altı ay için yüzde 3.5 zam alacağız. Ancak enflasyon bu rakamların üzerinde olursa enflasyon farkı günlük ücretlerimize eklenecek. Denge ödeneği olarak yılda bir defa aldığımız 500 TL. Bu sözleşme ile 750 TL’ye çıkartıldı. Bu yılın 750 TL’sini farklarla birlikte alacağız. 6.60 TL olan yemek bedelimiz 8.10 TL olurken, diğer sosyal yardımlar da ücretlerdeki artış oranında artırılacak. Düşük ücretli arkadaşlarımız için günlük ücreti 90 TL’nin altında olanlara aylık 180 TL iyileştirme yapılacak. Bildiğiniz gibi çerçeve anlaşmasında bu iyileştirme 3000 TL’nin altında maaş alanlara aylık 90 TL olarak verilmişti. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak bunu 180 TL’ye çıkarttık. Yeraltında 2 asgari ücret uygulamasıyla bozulan kademenin yeniden oluşturulması için çeşitli söylentiler çıkartılıyor. Bu konuda alınmış bir karar yok. Ancak işveren tarafının, işlerin sağlıklı yürütülmesi açısından çeşitli önerileri var. Onlarla bu konuyu tartışacağız.

Önümüzdeki günlerde Kamu-İş ile bir araya gelerek sözleşmemizi tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Amasra Müessesesindeki ziyarete GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, Karadon, Kozlu, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri Şube Başkan ve yöneticileri katıldı.

Demirci Başkanlığındaki GMİS Heyeti Amasra Müessese Müdürlüğüne atanan Cihat Özdemir ve ekibini makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.