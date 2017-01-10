GMİS Başkanlar Kurulu, 2017 çalışma programını görüştü

Genel Başkan Ahmet Demirci başkanlığında toplanan Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanlar Kurulu 2016 yılının çalışmalarını değerlendirip, 2017 yılının çalışma programını görüştü.

Genel Sekreter Hakkı Arslan’ın vefatı sonrasında yapılan ilk toplantı olması sebebiyle duygusal bir ortamda yapılan toplantı sonucunda (GMİS)’in tüm birimleri ile Genel Başkanından üyesine kadar “tek ses, tek yürek mücadeleye devam” kararı alındı.

2017 yılının zorlu geçeceği konusunda görüş birliğine varan Başkanlar Kurulu, 14 Temmuz 2016 Kitlesel Basın Açıklaması ve tarihteki şanlı direnişlerde olduğu gibi bir bütün olarak birlik beraberlik içinde sorunların çözümü için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

GMİS Başkanlar Kurulu daha sonra merhum Genel Sekreter Hakkı Arslan’ın makamında onun anısına toplu fotoğraf çektirdi.