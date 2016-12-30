GMİS Genel Sekreteri beyin kanaması geçirdi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hakkı Arslan beyin kanaması geçirdi. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan sendikacının tedavisi sürüyor.

GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan, yaklaşık üç gün önce Bartın’da rahatsızlandı. His kaybı ve uyuşma nedeniyle Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 51 yaşındaki Hakkı Arslan için tetkikler yapıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Hakkı Arslan; Yoğun Bakım Ünitesi’ne alındı. Haberi alan GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri Bartın’a hareket etti. İHA’ya Arslan’ın durumu hakkında bilgi veren GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Haberi alır almaz Bartın’a hareket ettik. Bartın Devlet Hastanesi’ndeyiz. Burada bekliyoruz" diye konuştu.

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Osman Açıkgöz de İHA’ya yaptığı açıklamada, "Doktorlarından aldığımız son bilgiye göre, her hangi bir şekilde beyin ölümü söz konusu değil. Durumu kritik olmakla birlikte Hakkı Arslan hayattadır ve tedavisi sürmektedir. İlerleyen saatler neyi getirir bilmiyoruz ama hastamız yaşamını sürdürmektedir" dedi.

Arslan’ın makineye bağlı tedavisinini sürdüğü öğrenildi.