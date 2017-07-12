GMİS, HATTAT ile anlaşma sağladı

Ş’ye bağlı Amasra Kömür İşletmeleri’nde çalışan sendika üyesi maden işçilerini kapsayan, 01.01.2017-31.12.2018 döneminde geçerli olacak 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde (TİS) anlaşma sağlandı.

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş’nin İstanbul Maslak’taki Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya; GMİS adına Genel Başkan Yardımcısı ve TİS Komisyonu Başkanı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Şube Teşkilat Sekreteri Nazmi Sert, GMİS Teknik Müdürü Nizamettin Tiryaki, Hatat Enerji adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat, Yönetim Kurulu Üyesi Halil Beyanal ve Şirket Yetkilileri katıldı.

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş ile GMİS arasında imzalanan anlaşma ile ücretlere birinci yıl:

Yerüstü çalışanlarına; 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut ücretlere yıllık % 12 oranında zam yapıldı. Yeraltı çalışanlarına; 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut ücretlere yıllık % 6,5 oranında zam yapıldı. Ücretlere ikinci yıl; ikinci yıl birinci altı ay ve ikinci yıl ikinci altı ay ücretlere % 3,5 oranında artış sağlanmıştır. Ancak TÜİK’in Tüketici Fiyatları (TÜFE) oranları, zam oranlarını aşması halinde aşan kısmın tamamı ücretlere ilave edilecektir.

Sosyal Haklarla ilgili olarak; Yemek Yardımına; 1. Yıl için yüzde 25 oranında,

Taşıt Yardımına; Yeraltı çalışanlarına 1. Yıl için % 17, Yerüstünde çalışanlara 1. Yıl için % 40,6 oranında zam yapılmıştır. Sosyal Yardım; 1. Yıl için tüm çalışanlara verilmek üzere mevcut sosyal yardıma % 29.41 oranında zam yapıldı.

Bu ödemeler ikinci yılda ücret zamları oranında artırılarak uygulanacak.

Bayram Harçlığı:

Yerüstü çalışanlarına; Dini bayramlardan önce, Bayram Harçlığı 12 günlük yevmiyeden 15 günlük yevmiyeye çıkartıldı. Yeraltı çalışanlarına; 12 günlük yevmiye üzerinden ödeme yapılacak. Arazide çalışan üyelerimize; Arazi Tazminatı hakkı bu sözleşmede alındı.

TİS Görüşmelerinde masada anlaşma sağlanması üzerine GMİS Genel Başkan Yardımcısı ve TİS Komisyonu Başkanı İsa Mutlu şunları söyledi.

“Sözleşme görüşmeleri sürecinde göstermiş oldukları tevazu, özveri ve duyarlılıktan dolayı Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hattat bey başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Örgütlü bulunduğumuz iş yeri olan Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş’nin daha da büyüdüğü ve üretim yaptığı günlere gelindiğinde daha bol kazanımlı Toplu Sözleşmeler imzalayacağımıza olan inancımız tamdır. Toplu Sözleşmemiz; işçilerimize, iş yerimize, işverenimize, bölgemize ve camiamıza hayırlı olsun” dedi.