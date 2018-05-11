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11 Mayıs 2018 17:31

GMİS "Her sağlıklı insan engelli adayıdır"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yönetim Kurulu adına Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

GMİS

11 Mayıs 2018 17:31


Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci’nin mesajı şöyle;


“10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletlere üye 156 devlet, 10-16 Mayıs tarihlerini Engelliler Haftası olarak kabul etmiştir. Ülkemizde de bu yönde farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Her sağlıklı insanın da engelli adayı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan başarılı ve üretken olabildiklerini kanıtlayan engelliler bu başarılarıyla toplumun geneline de örnek olmaktadırlar. Ülkemizin en önemli duyarlılıklarından biri olan engelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalığın 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası’nda daha da artması diliyoruz. Engelli vatandaşlarımıza mutlu ve huzurlu bir yaşam dileğiyle, tüm insanlık için engelsiz bir dünya umuduyla saygılarımızı sunuyoruz.”




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