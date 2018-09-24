GMİS “Kaçak ocak işletilmesi önlenmelidir”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Zonguldak Kömür Havzası'nda ruhsatsız olarak ocak çalıştırmanın önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılmasını ve çözüm için yeni düzenlemeler yapılmasını istedi.

GMİS Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Genel Başkan Ahmet Demirci, “Siyasetçiler, meslek odaları, STK'lar, ilgili bakanlıklar bir araya gelmeli ve artık kanayan yaraya dönüşen kaçak ocakların tamamen ortadan kaldırılması için çözüm üretmelidir” dedi.

Başkan Demirci yaptığı açıklamada “Son olarak Elvanpazarcık beldesinde bulunan kaçak ocakta meydana gelen göçükte Erol Sabah hayatını kaybetti. Erol Sabah'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bölgemizdeki “kaçak ocak” gerçekliği artık köklü düzenlemelerle değiştirilmelidir. Maden Kanunu'nda yapılan değişikliklerle TTK'nın işlettiği sahalar dışında kalan maden sahalarının ruhsatıyla birlikte devri mümkün hale getirilmiştir. Bu uygulamanın ruhsatsız-kaçak ocak işletilmesini de engelleyeceği öngörülmüştür. Ancak yapılan denetimler ve düzenlemeler kaçak ocak işletilmesinin ve ölümlerin önüne geçememiştir. Bölge insanını kaçak ocaklarda çalışmak zorunda bırakan şartların değişmesi gerekiyor. Zonguldak Maden Havzası'nın tek gerçeği taşkömürü üretmektir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin eksiksiz alınması sağlanmalı, ruhsatlı ve yasal taşkömürü üretimi desteklenmelidir. Bugün Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) işçiye, bölge insanın işe, Türkiye'nin taşkömürüne ihtiyacı var. Ruhsatlı ve yasal taşkömürü üretimi desteklenmediği sürece kaçak ocak gerçeğinin değiştirilmesi de mümkün değildir. TTK ve özel sektör maden işletmelerinin desteklenmesi geciktikçe, kaçak ocaklar ve derme-çatma, hiçbir iş sağlığı ve güvenliği önlemi alınmaksızın, ilkel bir üretim şeklinin getirdiği ölümlerin sürmesinden endişeliyiz. Elvanpazarcık beldesindeki bulunan kaçak ocakta meydana gelen ölümlü kazanın ardından, amaçları sadece kamuoyunu bilgilendirmek olan gazetecilere yapılan saldırı da kaçak ocak işletmenin hangi boyutlara geldiğinin bir göstergesidir. Gazetecilere yapılan bu saldırıyı da kınıyoruz. Siyasetçiler, meslek odaları, STK'lar, ilgili bakanlıklar bir araya gelmeli ve artık kanayan yaraya dönüşen kaçak ocakların tamamen ortadan kaldırılması için çözüm üretmelidir” dedi.