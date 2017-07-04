GMİS madencileri bilgilendirdi

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal TTK Karadon Müessesesi Gelik İşletmesi’nde, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu TTK Armutçuk Müessesesinde, Genel Sekreter Satılmış Uludağ Maden Makinaları Fabrikası ve Merkez Servislerinde, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesinde çalışan madencilereToplu Sözleşme görüşmeleri konusunda bilgi verdiler.

Hükümet ile imzalanan TİS protokolünün bir çerçeve anlaşması olduğunu vurgulayan GMİS Yöneticileri, önümüzdeki günlerde Kamu-İş ile görüşmelerin devam edeceğini belirttiler.

Hükümet ile Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan anlaşmanın ayrıntılarını anlatan yöneticiler, madencilerin sorularını da tek tek cevaplandırdılar.