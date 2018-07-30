GMİS “Madencilerimizin mekanları cennet olsun”

Genel Maden İşçileri Sendikası yönetim kurulu Aydın Söke’de özel bir şirkete ait maden ocağında çalışırken dinamit patlaması sonucu şehit olan maden işçisi Harun Demirci ve kalp krizi sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Sedat Öztürk için baş sağılığı mesaj yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi. “Aydın Söke’de özel bir şirkete ait maden ocağında çalışırken 28 Temmuz 2018 tarihinde dinamit patlaması sonucu şehit olan madenci kardeşimiz Harun Demirci ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TT) Armutçuk Müessesi’nde Maden Teknikeri olarak çalışırken, yıllık iznini kullandığı memleketi Trabzon Salpazarı’nda 28 Temmuz 2018 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren madenci kardeşimiz Sedat Öztürk’e Allah’tan rahmet, dost ve akrabalarına, madenci camiasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Her iki kardeşimizin de ruhları şad, mekanları cennet olsun” denildi.