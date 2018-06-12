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12 Haziran 2018 18:18

GMİS, "Ramazan Bayramınız kutlu olsun"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Ramazan Bayramı’nı kutladı.

GMİS,

12 Haziran 2018 18:18


Demirci mesajında “Bayramın kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize barış ve huzur getirmesi” dileğinde bulundu. Demirci’nin Yönetim Kurulu adına yayınladığı mesaj şöyle;


“Bayramlar, insanların kardeşçe kucaklaştıkları, birbirlerine olan sevgi ve saygılarının perçinlendiği günlerdir. Ülkemizde, komşu ülkelerde ve Dünya’da yaşanan gelişmeler, her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ramazan Bayramı’nın barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu’nda (MTA), HATTAT A.Ş.’de çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, Zonguldaklıların, halkımızın ve İslam Aleminin Mübarek Ramazan Bayramını kutluyoruz. Eşleri, çocukları ve aileleriyle, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar diliyoruz.


Bayramın, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesi umuduyla saygılarımızı sunuyoruz.”




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