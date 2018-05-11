GMİS, "Soma faciası unutulmayacak"

GMİS’ten Soma Faciası’nın yıldönümü nedeniyle yapılan açıklama şöyle;

“13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa/Soma’da özel şirketin işlettiği bir maden ocağında ülkemiz madencilik tarihinin en büyük faciasını yaşadık. 301 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve madencilik camiamıza başsağlığı diliyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası olarak kömür madenciliğinde özellikle yeraltı işletmeciliğinde kamunun varlığının küçültülerek taşeron şirketlere iş verilmesinin yanlışlığına, literatürde görülmemiş kazalara sebebiyet vereceğine dikkat çektik, uyarılarda bulunduk. Her şeye rağmen özellikle Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon ve Kozlu Müesseselerinde taşeron şirketin çalıştığı alanlarda yaşanan kazalar sonrasında her türlü eylem ve etkinlikle uyarılarımızı sürdürdük. Daha sonrasında meydana gelen Soma Faciası’nı da bir iş cinayeti olarak tanımladık. Soma Faciası sonrasında madencilik sektörümüzde yasal düzenlemeler yapılarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile denetimleri arttırıldı. Taşkömürü üretiminin başladığı 1848 yılından bugüne 5 bine yakın şehit vermiş olan biz Zonguldaklı madenciler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden taviz vermeden, ülkemizin bu zenginliğini yerüstüne çıkarmaya ve ülkemiz ekonomisine kazandırmaya devam edeceğiz. Tüm maden şehitlerimiz gibi Soma’daki ve Ermenek’teki maden şehitlerimizi de unutmayacak, unutturmayacağız. 13 Mayıs 2018 tarihinde çok sayıda arkadaşımız Soma’da olacak ve maden şehitlerimizi anma etkinliklerine katılacaktır Tüm maden şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.”