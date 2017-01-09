GMİS taban eğitim seminerleri devam ediyor

Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin taban eğitim seminerleri Ankara Kızılcahamam’da devam ediyor.

GMİS Üzülmez Şube Taban Eğitim Semineri 5-6-7 Ocak tarihlerinde Kızılcahamam Patalya Otel’de gerçekleştirildi.

Yeni yılın ilk günü yaşamını yitiren GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan’nı zamansız kaybetmiş olmanın acısının yaşandığı seminere GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ, Sendikamız Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir ve Şube Yöneticileri ile TTK Üzülmez Müessesesinde çalışan 124 maden işçisi katıldı.

Demirci; “Krizin faturasının işçilere ve emekçilere kesilmesine için vermeyeceğiz”

Seminerin Sunuş konuşmasını yapan Genel Başkan Ahmet Demirci, TTK’da çalışan maden işçilerini kapsayan Taban Eğitim Seminerlerinin ilk 3’üne rahatsızlığına rağmen büyük özveri ile katılan ve yeni yılın ilk günü yaşamını yitiren Genel Sekreter Hakkı Arslan’ı zamansız kaybetmenin acısı ile 4. semineri gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Demirci konuşmasında şunları söyledi.

“Burada yaptığımız üç eğitim seminerine, rahatsızlığına rağmen katılan ancak bugün aramızda olmayan değerli kardeşim, Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan’ı rahmetle anıyorum.

Genç yaşta aramızdan ayrılan; delege, temsilci, şube yöneticisi, şube başkanı ve Genel Sekreter olarak uzun yıllar madenci kardeşlerimize hizmet eden Hakkı Arslan’ı kaybetmek hepimizi derinden üzdü. Muhtarlık, siyaset, spor yöneticiliği gibi her alanda sosyal faaliyetleri bulunan tecrübeli bir sendikacı olan ve TÜRK-İŞ Bartın İl Temsilcisi olarak görev yapan Hakkı kardeşimiz bu zorlu dönemde bizi yalnız bıraktı. Ailesine, dostlarına, Genel Maden-İş camiamıza, madenci kardeşlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum.

Onu mücadelemizde yaşatacağız.

Sendikamızı bugünlere taşıyan başta Rahmetli Genel Başkanımız Şemsi Denizer olmak üzere tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyorum.

Karadon Gelik’te hafta içi meydana gelen iş kazasında kaybettiğimiz Ayhan Badurlu kardeşimiz başta olmak üzere, bundan tam 4 yıl önce, 7 Ocak 2013 tarihinde Kozlu’da taşeron şirkette çalışırken kaybettiğimiz 8 arkadaşımıza ve tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Terör şehitlerimizi de rahmetle anıyor, terörü bir kez daha şiddetle lanetliyorum.

İçerideki ve dışarıdaki karanlık odaklar asla bizi korkutamayacak, yıldıramayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır.

Değerli arkadaşlarım,

Türkiye, Zonguldak, Karabük, Bartın, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Maden Tetkik Arama Kurumu, özel sektör işyerlerimiz ve örgütlenme mücadelesi verdiğimiz işyerlerimiz dahil her birinin ciddi sorunları var.

Komşularımızda savaş var ve biz de savaşın içindeyiz.

Yıllardır ülke içinde mücadele ettiğimiz terör yeni yandaşlarla devam ediyor.

Terör ve savaş derken ekonomik kriz gözden kaçsa da asgari ücret tespiti ile tekrar hatırladık.

Zonguldak biliyorsunuz göç veriyor. Çünkü, TTK da küçülmeye devam ediyor.

Hepinizin yakından takip ettiği gibi TTK’da, Karadon’dan düğmeye basarak bir özelleştirme adımı atılmak istendi.

Tek yürek, tek ses olduk. Tavrımızı ortaya koyduk ve geri çekilmek durumunda kaldılar.

15 Temmuz darbe girişimiyle doğan olağanüstü şartlarda soruna çözüm üretmeye çalışıyoruz.

Hükümet her fırsatta yerli kaynaklarımızı kullanmaktan söz etse de TTK’ya ve MTA’ya işçi alınmıyor, emeklilikler devam ediyor.

Genel Maden-İş yönetimi olarak iktidarı ve muhalefetiyle tüm kapıları zorluyoruz.

Son olarak sendikamızı ziyaret eden Başbakanımıza durumu anlattık, çözüm önerilerimizi sunduk.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Cumhurbaşkanımızla görüşmenin yollarını arıyoruz.

Ne yazık ki iktidar partisi Zonguldak Milletvekillerinden gereken desteği alamıyoruz. Üçü bir araya gelip Ankara’da bize kapı açamıyorlar.

TTK’ya ve MTA’ya işçi alınması için tüm şartları zorluyoruz, zorlamaya da devam edeceğiz.

Örgütlenme çalışmalarımız sürüyor. Aydın Çine’de örgütlendik.

Arkadaşlarımızın bir kısmı işten atıldı. Diğerlerinin istifa etmesi için işveren baskı yapıyor.

Arkadaşlarımızın bir kısmını son seminerimize, buraya çağırdık.

Örgütlenme çalışmalarımız kesintisiz sürecek.

TTK, MTA ve HEMA işyerleri için Toplu İş sözleşmeleri hazırlıklarımızı tamamladık.

En kısa sürede TİS görüşmelerine başlayacağız.

Her sözleşme döneminde olduğu gibi yine savaş ve kriz bahaneleri var.

Değerli arkadaşlarım,

Krizin faturasının işçilere ve emekçilere kesilmesine için vermeyeceğiz.

İşimize, aşımıza, işyerimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız.

Kendi çözüm önerilerimizi her ortamda, her fırsatta anlatmaya devam edeceğiz.

Genel Maden İşçileri Sendikası olarak şanlı bir tarihimiz var.

Bölge insanı olarak tecrübelerimiz var.

26 yıl önce bugünlerde, o zor şartlarda nasıl anlattıysak, yine hep birlikte anlatmanın yollarını bulacağız.

Bu seminer programımızın yolumuzu aydınlatmasını diliyorum.

Çok değerli hocalarımız var. Dersleri dikkatle dinleyecek ve değerlendirme toplantısında hepimiz tecrübelerimizi ortaya koyarak mücadele gücümüze güç katacağız.

Öğreneceğiz ve çevremize anlatacağız.

Seminer programını hazırlayan maddi, manevi şartları oluşturan tüm yönetim kurulumuza ve personel arkadaşlarıma huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Ve tabii ki yazışmaları ve görüşmeleri yapan Rahmetli Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan’ı şükranla anıyorum.

İnşallah onun emeklerini boşa çıkartmayacağız.

Göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize teşekkür ediyor, seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum.

Satılmış Uludağ; “Sevgili arkadaşım Hakkı Arslan’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum”

Seminerin sunuş konuşmasını yapan GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ, Yeni yılın ilk günü toprağa verdiğimiz; şube başkanlığım döneminde ve sendikamız genel merkez yöneticisi olarak birlikte çalıştığım sevgili arkadaşım, Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum diyerek yaptığı konuşmada şunları söyledi.

“Yeni yılın ilk günü toprağa verdiğimiz; şube başkanlığım döneminde ve sendikamız genel merkez yöneticisi olarak birlikte çalıştığım sevgili arkadaşım, Genel Sekreterimiz Hakkı Arslan’ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Hakkı Başkan genç yaşta aramızdan ayrıldı.

Ancak dolu dolu yaşadığı kısa ömründe, dostuna, düşmanına çok şey öğretti.

Ailesine, akrabalarına, dostlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum.

Hafta içinde Karadon-Gelik’te kaybettiğimiz Ayhan Badurlu arkadaşımıza da Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm maden şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Değerli arkadaşlarım,

Türkiye’de olağanüstü hal 3 ay daha uzatıldı.

Komşularımızda savaş sürüyor.

Terörün ne zaman, nerede ortaya çıkacağı bilinmiyor.

Ekonomi iyi sinyaller vermiyor.

TÜRK-İŞ, asgari ücret artışını yeterli bulmadığı için imza atmadı.

Hal böyleyken Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması devreye girdi.

Özel bütçeli MTA’da ve özel sektörde Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması başladı.

Bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda ise bu uygulama 2018 yılı başından itibaren başlatılacak.

Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz ve bizim toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz var.

TTK’da, MTA’da, özel sektörde görüşmelere kısa süre içinde başlayacağız.

Her dönem krizin faturasını işçilere, emekçilere kesmek isterler.

Biz de demokratik haklarımızı kullanarak karşı çıkarız.

Mecbur kaldığımızda üretimden gelen gücümüzü kullanırız.

Değerli arkadaşlarım,

Bugün 7 Ocak, yani 26 yıl önce Büyük Grevimizin finali olan 4-8 Ocak 1991 Zonguldak-Ankara Yürüyüşümüzde Mengen’de barikatın arkasında durduğumuz gün.

Evet biz, 12 Eylül yasalarına rağmen o zorlu günlerde haklı ve meşru mücadele vermiş bir sendikayız.

Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, 1980, özellikle 1990 sonrası uygulanan ekonomik politikaları eleştirirken Türkiye’ye tuzak kurulduğunu söyledik ancak dinletemedik.

Sadece söylemekle kalmadık, eylemler yaptık, iktidarlar değişti, anlayış değişmedi.

Bugünkü iktidarı da her fırsatta uyarıyoruz.

Bugün de bu zorlukları aşacak bilgi ve tecrübeye sahibiz.

Çok değerli hocalarımız işçi sınıfının ve madenci atalarımızın tarihini ve bugünkü sorunlarımızı ve çözüm yollarını bize anlatacaklar.

Dersleri dikkatle dinleyecek ve Pazar günü yapacağımız değerlendirme toplantısında sizin önerilerinizi de alacağız.

Biz bir aileyiz.

Örgütlü olmak büyük bir şans.

Genel Maden İşçileri Sendikası’nda olmak ise gerçekten bir ayrıcalıktır.

Önümüzdeki süreçte birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı geliştirmek, mücadele gücümüzü artırmak için birlikte çalışacağız.

İşçi arkadaşlarımıza, ailemize ve dostlarımıza gerçekleri anlatıp; işimize, geleceğimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkacağız.

Aklınıza takılan her konuyu hocalarımıza ve bize sorabilirsiniz.

Dersler dışında da birlikte geçireceğimiz zamanımız olacak.

Hepinize teşekkür ediyor. Seminerimizin hayırlı olmasını iliyorum.

Çünkü bu mücadeleyi, ailemiz, eşimiz, dostumuz ve demokrasiden yana olanlarla, bölgemizin, ülkemizin geleceğine kafa yoranlarla birlikte vermek durumundayız.”

Uludağ ve Demirci’nin konuşmalarının ardından GMİS’in tarihçesinin ve faaliyetlerinin anlatıldığı belgesel film gösterimi yapıldı. Seminerde; Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Türk-Metal Sendikası Eğitim Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fikret Sazak, “Sendikacılık tarihi ve temel kavramlar” ile “Çalışma hayatının güncel sorunları”; Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, “Dünyada ve Türkiye’de ekonomik gelişmeler ve emekçiler üzerindeki etkisi”; Sendikamız Genel Başkan Danışmanı Turhan Oral, “Genel Maden İşçileri Sendikası Tarihi”; Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Eren Korkmaz, “Çalışanların sosyal güvenlik alanındaki güncel sorunları” konularında eğitim verdi.

Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı. Seminerin değerlendirildiği toplantıda güncel sorunlar da ele alındı.

Değerlendirme toplantısının ardından sertifika töreni düzenlendi. Seminer toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.