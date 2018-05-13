GMİS üyesi madenciler facianın yıldönümünde Soma’da

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) üyesi Zonguldak maden işçileri de acıyı unutmadı ve Soma’da Maden Şehitliğini ziyaret ederek 301 maden şehidi için dualar okudu.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal’ın kafile Başkanlığı’nda GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri şube yöneticileri ve kalabalık bir grup maden işçisi 13 Mayıs 2018 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Maden Şehitliğini ziyaret ederek maden şehitlerinin mezarlarına karanfil bıraktılar ve Kur’anı Kerim okuyarak, dualar ettiler.

Benzer acıları 170 yıldır yaşayan ve 5 binin üzerinde maden şehidi bulunan Zonguldaklı madencilerin, şehitliği ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal, facianın yıldönümünde yakınlarının mezarlarını ziyaret eden ailelere başsağlığı dileğinde bulundu.

Kabasakal “Biz, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan ve 170 yıldır benzer acıları yaşayan Genel Maden İşçileri Sendikası üyeleri olarak onları varolduğumuz sürece unutmayacağımıza söz veriyoruz, maden şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun, nurlar içinde yatsınlar” dedi.

Maden Şehitliğinde Manisa Müftülüğü’nden görevli din adamları ile maden işçileri Kur’anı Kerim okudu, şehitler için dualar edildi. Ardından şehitlikte bulunan maden şehitlerinin kabirlerine karanfiller bırakıldı.