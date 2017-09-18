Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:13

GMİS Yönetim Kurulu, "Gaziler Gününü kutluyoruz"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Yönetim Kurulu adına bir mesaj yayınlayarak 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutladı.

GMİS Yönetim Kurulu,

18 Eylül 2017 14:13


Gaziler Günü mesajında şu ifadelere yer verildi:


"“19 Eylül Günü; Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesi nedeniyle Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Tarih bilinci, vatan, bağımsızlık ve bayrak sevgisi gibi değerleri her şeyden üstün tutarak düşmana karşı gözlerini kırpmadan mücadele veren kahraman gazilerimiz, daima saygı ve şükranla anılacaktır.


Gaziler Günü’nü, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Kahraman Gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyoruz."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç