GMİS Yönetim Kurulu, "Gaziler Gününü kutluyoruz"

Gaziler Günü mesajında şu ifadelere yer verildi:

"“19 Eylül Günü; Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verilmesi nedeniyle Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Tarih bilinci, vatan, bağımsızlık ve bayrak sevgisi gibi değerleri her şeyden üstün tutarak düşmana karşı gözlerini kırpmadan mücadele veren kahraman gazilerimiz, daima saygı ve şükranla anılacaktır.

Gaziler Günü’nü, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden Kahraman Gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömür diliyoruz."