GMİS yönetim kurulu “Terörü Lanetliyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, yönetim kurulu adına bir basın açıklaması yaparak 4 Ekim 2018 tarihinde Batman'ın Gercüş ilçesinde 8 askerin terör örgütünce yola mayınlı tuzak kurularak zırhlı aracın geçişi sırasında patlatılmasıyla şehit edilmesine neden olan terör saldırısını ve onlara destek verenleri nefretle kınadı ve terörü lanetledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, yönetim kurulu adına bir basın açıklaması yaparak terörü lanetledi. Hain saldırılarda şehit düşen tüm askerlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Demirci, “Batman'ın Gercüş ilçesinde teröristlerce yola döşenen mayınlı tuzakla 8 askerimizin şehit olması, 1 askerimizin yaralanması yüreklerimizi bir kez daha dağlamıştır. Büyük bir üzüntü ve öfke içindeyiz. Ülkemizin ve milletimizin bütünlüğünü, halkımızın huzur ve güvenini hedef alan terör; vatanımızın huzuru ve güvenliği için gece-gündüz demeden ve gözünü kırpmadan mücadele eden askerlerimizi ve güvenlik görevlilerimizi alçakça, korkakça saldırılarda, sinsi pusularda ve hain tuzaklarda şehit etmektedir. Türkiye'nin huzuruna ve güvenine, birlik ve bütünlüğüne yönelik bu saldırılar bugüne kadar amacına ulaşamamıştır, bundan böyle de asla ulaşamayacaktır. Bu terör saldırıları büyük Türk Ordusu ve güvenlik güçlerimiz ile milletimizi yıldıramamıştır, bundan böyle de yıldıramayacaktır. Hiçbir güç, birliğimizi ve bütünlüğümüzü bozmaya yetmedi, yetmeyecektir Milletimiz, terörün ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunların üstesinden gelebilecek güce ve kararlılığa dün olduğu gibi bugün de sahiptir. Şehitlerimizin hesabı mutlaka sorulmalıdır. Terörü ve teröre destek olanları nefretle kınıyor, terörü lanetliyoruz. Hain saldırılarda şehit düşen tüm askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz” şeklinde konuştu.