GMİS’te bayramlaşma programı düzenlendi

GMİS Yöneticileri, Kurban Bayramı’nın birinci günü olan 21 Ağustos 2018 tarihinde Sendika Genel Merkezi’ndeki bayramlaşma programına katıldı. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal; Üzülmez Şube Başkanı Tayfun Demir, Sendikanın şubelerinin yöneticileri, gazeteciler, GMİS personeli, maden işçileri ile Belediye-İş Sendikası Şube Başkanı Osman Karataş, Şube Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Tez-Koop-İş Sendikası Şube Başkanı Şerif Taşören ve Zonguldak’ın siyasetçi, bürokrat, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sendikaların yöneticileri ile bayramlaştı.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, programda gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün Mübarek Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK), Maden Tetkik Arama Kurumu’nda (MTA), HATTAT A.Ş. ve diğer özel sektörde çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm madencilerin, Zonguldaklıların, halkımızın ve İslam aleminin Mübarek Kurban Bayramını kutluyoruz. Hac görevlerini yerine getiren hacılarımızın haclarının kabul olmasını Allah’tan temenni ediyoruz. Çalışan kardeşlerimizin kazasız-belasız çalışmalarını temenni ediyoruz. Hayırlı ömürler diliyoruz. Bayramın, kardeşlik ve dayanışma duygularını geliştirmesi, ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesini diliyoruz” dedi.