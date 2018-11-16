İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GMİS'TE genel kurul süreci 12 Aralık'ta başlıyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11’inci Olağan Genel Kurulu süreci, 12 Aralık-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak taban delege seçimleriyle başlıyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11'inci Olağan Genel Kurulu süreci, 12 Aralık-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak taban delege seçimleriyle başlıyor.


Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal'dan oluşan GMİS Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada “12 Aralık 2018 tarihinde Merkez Servisleri Şubesi ile Armutçuk Şube, 13 Aralık 2018 tarihinde Kozlu Şube ve Karadon Şube, 14 Aralık 2018 tarihinde ise Amasra Şube, Üzülmez Şube ve MTA Şubeleri seçim bölgelerinde taban delege seçimleri yapılacak. GMİS'e bağlı 7 şubenin genel kurullarının 2019 yılının Ocak ayı içinde, GMİS Genel Merkez 11'inci Olağan Genel Kurulu'nun ise Mart ayı sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.