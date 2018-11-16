GMİS'TE genel kurul süreci 12 Aralık'ta başlıyor

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11'inci Olağan Genel Kurulu süreci, 12 Aralık-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak taban delege seçimleriyle başlıyor.

Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Satılmış Uludağ ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal'dan oluşan GMİS Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada “12 Aralık 2018 tarihinde Merkez Servisleri Şubesi ile Armutçuk Şube, 13 Aralık 2018 tarihinde Kozlu Şube ve Karadon Şube, 14 Aralık 2018 tarihinde ise Amasra Şube, Üzülmez Şube ve MTA Şubeleri seçim bölgelerinde taban delege seçimleri yapılacak. GMİS'e bağlı 7 şubenin genel kurullarının 2019 yılının Ocak ayı içinde, GMİS Genel Merkez 11'inci Olağan Genel Kurulu'nun ise Mart ayı sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor” denildi.