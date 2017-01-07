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07 Ocak 2017 18:18

GMİS’ten Amasra şubesine başsağlığı ziyareti

GMİS’ten Amasra şubesine başsağlığı ziyareti

07 Ocak 2017 18:18

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi ve HATTAT Holding HEMA AŞ iş yerlerini gezerek, yeni yılın ilk günü hayatını kaybeden GMİS Genel Sekreteri, uzun yıllar Amasra Şube Başkanlığını yapmış olan Hakkı Arslan’ın vefatı nedeniyle başsağlığı ziyaretinde bulundu.
GMİS Yönetim Kurulu TTK ve HEMA iş yerlerinde çalışan GMİS üyelerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi hazırlıkları hakkında da bilgi verdi. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, iş yerlerinde yaptığı konuşmalarda, Hakkı Arslan’ın vefatından duydukları üzüntüyü belirterek, tüm yönetim kurulu üyelerinin Hakkı Arslan’ı aratmamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da yaptığı konuşmalarda Hakkı Arslan’nın sendikal mücadele geçmişini hatırlatarak onun emeğini boşa çıkartmayacaklarını söyledi.
Mutlu "Bu Zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek, tek ses olarak aşacağız “dedi.
Genel Başkan Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Adnan Tıska ve Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ TTK ve HEMA TİS Sözleşme çalışmaları hakkında sorulan soruları ayrıntılı olarak cevapladılar.
‘Yalçınkaya başsağlığı diledi’
CHP Bartın Millet Vekili Rıza Yalçınkaya GMİS Amasra Şubesini ziyaret ederek Genel Başkan Ahmet Demirci, Yönetim Kurulu üyeleri ve Amasra Şube Yönetimine başsağlığı diledi.
Genel Başkan Ahmet Demirci ve Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, ziyaret ederek acılarını paylaştığı için Yalçınkaya’ya teşekkür ettiler.
Bartın Arıtta Arslan İçin Kuran Okundu
Yılbaşında toprağa verilen GMİS Genel Sekreteri Hakkı Arslan için Kur-an okutuldu. Ölümünün 7. günü nedeniyle Bartın Arıt camiinde okutulan Kur-an Merasimine GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Adnan Tıska, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya ve Yönetim Kurulu, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve Yönetim Kurulu, maden işçileri ve çok sayıda Arıtlı sevenleri katıldı.



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