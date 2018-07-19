GMİS’ten Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e ziyaret

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci başkanlığında Enerji Bakanlığı makamında yapılan ziyarette GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ, GMİS Mali Sekreteri Adnan Tıska, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal katıldı. GMİS Genel Başkanı Demirci; daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan Dönmez’e, Bakanlık görevinde hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Görüşmede; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)’nın işçi açıkları ve genel sorunları, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) sorunları ve Türkiye’deki madenciliğin bugünkü durumu, sorunları, geleceğine yönelik çalışmalar ve projeler konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Bakan Dönmez’e GMİS Heyeti tarafından Kömür Vagonlu Madenci Heykeli ve üzerinde 67 numaralı ve Bakanın ismi yazan Zonguldak Kömürspor forması hediye edildi.