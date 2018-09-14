GMİS'ten Merkez Atölyesi Spor'a moral

Amatör Lig'de Play-off şampiyonu olarak 2018-2019 sezonunda Deplasmanlı Süper Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Merkez Atölyesi Spor'a Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yöneticileri moral ziyareti gerçekleştirdi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Genel Sekreter Satılmış Uludağ, Merkez Servisleri Şube Başkanı Birol Kundakçıoğlu, İşyeri Temsilcisi Osman Bahadır, Merkez Atölyesi Spor'un Fener Sahası'ndaki antrenmanını ziyaret ederek Kulüp Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, Genel Kaptan Gökmen Gültepe, A Takım Antrenörü Seyfi Uçar, Altyapı Antrenörü Erdoğan Karataş ile futbolculara başarı dilediler ve tatlı ikram ettiler.

Kulüp Yönetimi ve futbolcular, geçtiğimiz sezon 1 Amatör Lig Şampiyonluk Kupası'nı, yıllarca kulüpte futbol oynayan, takım kaptanlığı ve yöneticilik yapan GMİS Genel Sekreteri Satılmış Uludağ'a ve Merkez Atölyesi çalışanlarına armağan etmişti.

Capeti Merkez Atölyesi Kulübü Başkanı Sezgin Kılıçoğlu, GMİS'in ve Genel Sekreter Satılmış Uludağ'ın kendilerine destek verdiğini ve bu nedenle şampiyonluk kupasını Uludağ ve Merkez Atölyesi çalışanlarına armağan etmekle gurur duyduklarını belirterek, “Bu sezon Süper Amatör Ligde de başarılı olmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Süper Amatör Lig'de kalıcı olmayı hedefliyoruz. Bu yolda GMİS'in desteği bizlere ayrı bir gurur ve güç veriyor” dedi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, takıma Süper Amatör Lig'de de başarı diledi. GMİS Genel Sekreteri Uludağ ise; “Yıllarca futbol oynadığım, kaptanlığını ve yöneticiliğini yaptığım Merkez Atölyesi Spor 'un geçen sezon kazandığı şampiyonluktan büyük mutluluk duydum. Kardeşlerimi tekrar tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bu sezon Süper Amatör Lig'de de aynı başarıyı bekliyorum” dedi.