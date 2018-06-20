Göbü köyünde Ayan’ı meşale ile karşıladılar

Dönem Milletvekili Adayı Hamdi Ayan, 24 Haziran seçimlerine 4 gün kala seçim ziyaretlerine aralıksız olarak devam ediyor. Ayan ile karşılaşan vatandaşlar; “Biz icraat yapacak vekil seçtik ama hepsi “Çakma” çıktı, sen adam gibi adamsın” diye ilgi gösterdiler.

27. Dönem Zonguldak MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan’ın seçim çalışmalarının bir durağı ise Kilimli ilçesine bağlı belde ve köylerde oldu. Ayan beraberinde İl Başkanı Metin Soydaş, İlçe Başkanı Serdar Yaralı, 4.sıra milletvekili adayı Taner Kayı ve partililerin katılımıyla, Karadon, Subatan, Bölüm, Kazköy, Muslu, Çalca, Şirinköy, Göbü ve Türkali köyünü ziyaret etti.

’Seçilen vekiller “çakma” çıktı, sen çakma değilsin!’

Çatalağzı beldesinde vatandaşlarla bir araya gelen MHP Zonguldak Milletvekili adayı Hamdi Ayan’a ilgi ve alaka büyük olurken, vatandaşlar kendisine daha önce seçilen vekillerin Zonguldak’a hizmet etmediklerini belirttiler. Ayrıca vatandaşlar Ayan’a seçtikleri milletvekillerin “Çakma vekil” olduklarını da belirtirken, 24 Haziran tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği genel seçimlerinde milletvekili oylarını Hamdi Ayan’a vereceklerini ifade ettiler. Vatandaşlar; “Zonguldak hizmete ihtiyaç. Hizmetten yoksul kalmış. Bundan önceki seçimlerde icraat için vekilleri seçtik ancak onlar Zonguldak’ı unuttu. Bu vekiller “çakma” çıktı, ama siz “Adam gibi adamsınız, siz buna layıksınız.” diye hitapta bulundular.

Ayan, Göbü’de milletvekili gibi karşılandı

MHP Zonguldak Milletvekili Adayı Hamdi Ayan ve beraberindeki partililer daha sonra ilçeye bağlı olan Göbü köyünü ziyaret etti. Burada kalabalık vatandaş topluluğu içerisinde karşılanan Ayan’a meşaleli ve konfetili karşılama yapıldı. Ayan burada yaptığı konuşmasında, seçildiği takdirde Zonguldak’a hizmet anlamında her şeyi yapacaklarını ayrıca seçilen milletvekilleri ile birlikte Zonguldak’a geleceğini kaydetti. Ayan; “24 Haziran’a az bir süre kaldı. 23 Haziran akşamına kadar çalışacağız. Çalınmadık kapı, girilmedik yer bırakmayacağız. Zonguldak 30 yıl kaybetti, daha kaybedecek vakti yok. Bakın bundan birkaç yıl öncesine kadar köylerde insanlardan geçilmiyordu, şimdi ise köyler bomboş. Herkes gurbete gitmiş sadece bayram izinlerinde köylerine, memleketlerine geliyor. Zonguldak’ın hasta olduğunu gittiğimiz her yerde söyledik. Evet, Zonguldak hasta. Tedaviye ihtiyacı var. Ne yaptık? 10 maddelik reçete yazdık. TTK’dan tutun, 8 ilçeyi kapsayacak hizmetleri bir bir yazdık. Zonguldak’ı kurtaracağız. Zonguldak’ı sahipsiz bırakmayacağız. Artık kaybetmesin Zonguldak. Bunun için çalışacağız. Ankara’da sizin sesiniz olacağız. İnşallah bu seçimlerin ülkemize ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Seçildiğim takdirde diğer vekilleri de buraya getireceğim. Çalışmayanı da şikayet edeceğim. Bu da yemin olsun. Bu güzel ortamda karşıladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum” dedi.