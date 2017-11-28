Göçükte ölen madenci son yolculuğuna uğurlandı

Çeltik’in madenden emekli olan babası Cemil Çeltik’in iki ay önce de eşini kaybettiği öğrenildi.

1 Ocak 2009 yılında kura ile Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında iş başı yapan 33 yaşındaki İsa Çeltik ve mesai arkadaşı 37 yaşındaki Cafer Tepebaşı, dün meydana gelen tavan göçmesi sonucu göçükte kaldı. Yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından madencilerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazesi hastane morgundan alınan 33 yaşındaki İsa Çeltik’in bekar olduğu ve evlenme hayali kurduğu belirtildi. İş arkadaşlarınca da evlenmesi için telkinde bulunulan işçinin iki ay önce de annesini kaybettiği ortaya çıktı.

Maden işçisinin cenazesi Beycuma beldesine getirildi. Burada öğlen namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Namaza Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Faruk Çaturoğlu, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, TTK Genel Müdür vekili Kazım Eroğlu’nun yanı sıra çok sayıda seveni ve maden işçileri katıldı.

Baba Cemil Çeltik ve işçinin iki kardeşi cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazına katılanlar baba Cemil Çeltik’i teselli etmeye çalıştı. Tabutu Türk Bayrağı’na sarılı işçinin cenazesini ise İl Müftüsü Rüstem Can kıldırdı. Can, maden işçileri Cafer Tepebaşı ve İsa Çeltik’in ekmek parası kazanma mücadelesinde hayatlarını kaybettiklerine vurgu yaptı.

Kılınan cenaze namazının ardından işçinin cenazesi helallik alınmak üzere evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından aile mezarlığına defnedildi. Öte yandan aynı kazadan sağ kurtulan Abdülkadir Cebeci de hayatını kaybeden mesai arkadaşını cenaze töreninde yalnız bırakmadı.