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04 Aralık 2017 13:01

Gökçebey Belediye Başkanı görevinden ve AK Parti’den istifa etti

Zonguldak’ın Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk, AK Parti’den ve görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gökçebey Belediye Başkanı görevinden ve AK Parti’den istifa etti

04 Aralık 2017 13:01


Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, belediye binası önünde ilçe halkına hitap etti. Öztürk, 20 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde göreve seçildiğini aktararak, bazı şer odaklarının hizmetlerinin altını oymaya çalıştığını iddia etti.


Belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile de vedalaştığını aktaran Vedat Öztürk, “Caddelerde görüşeceğiz, yine buralardayız. Yurt dışına da kaçmıyorum. Yine buradayım. Bana kumpas kuranların hesabını tek tek soracağım” diye konuştu.



“Vaat ettiğimiz projelerin çoğunluğunu 44 ayda tamamladık”


44 ayda vaat edilen projelerin çoğunluğunu tamamladıklarını ifade eden Öztürk, “Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemizde yapılamayanları yapmak ve bunları halkımızın hizmetine sunmak için seçim bildirgemizde vaat ettiğimiz projelerimizi 44 ay gibi kısa bir zaman zarfında çoğunluğunu tamamladık. Belli bir kısmının da çalışmaları devam etmektedir. Biz bu göreve gelirken makam, mevki ve koltuk sevdalısı olmadık. Halkımızın hizmet sevdalısı olduk. Bizler Gökçebey’in gelişmesi, nitelikli bir ilçe olması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken, bazı şer odakları da boş durmamış hizmetimizin altını oymaya çalışmışlardır” diye konuştu.


Vedat Öztürk, konuşmasının sonrasında vatandaşlarla vedalaştı.




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