Gökçebey Kaymakamı Korkmaz, şehit ailelerini ziyaret etti

Kaymakam Ahmet Korkmaz, Gökçebey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gülizar Mete, İlçe Jandarma Komutanı Hamdi Çakır ve İlçe Emniyet Amiri Hasan Bektaş ile birlikte şehit ailesi ziyaretlerine devam etti. Ziyaret kapsamında Aziz Yamak’ın Yeşilköy Köyünde bulunan ailesi ziyaret edildi. Kaymakam Korkmaz, ziyarette şehidin annesi ve babasıyla ile bir süre sohbet ederek istek ve dileklerini dinledi. Korkmaz, vatan için hiç düşünmeden canlarını ortaya koyan şehitlerin ailelerinin ve gazilerimizin mutluluğu, huzuru için devlet olarak her zaman yanlarında olunacağını dile getiren Kaymakam Korkmaz; Gökçebey’de yaşayan tüm şehit aileleri ile gazi ve gazi ailelerini ziyaret etmeye devam edeceğini söyledi.