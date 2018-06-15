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15 Haziran 2018 15:13

Gökçebey protokolü bayramlaştı

Ramazan Bayramı nedeniyle Gökçebey protokolü Hükümet Konağında düzenlenen programda bayramlaştı.

Gökçebey protokolü bayramlaştı

15 Haziran 2018 15:13


Ramazan Bayramı nedeniyle Gökçebey Kaymakamlığı ve Gökçebey Belediyesi iş birliğinde düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında Gökçebey Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve İlçe Belediye Başkanı İsmet Karcı herkesin bayramını kutladı. Düzenlenen bayramlaşma programına; İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, İlçe Jandarma Komutanı Başçavus Çetin Aydemir, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Bektaş, Yazı İşleri Müdürü Nuray Yiğit, Tarım Müdürü Sevim Küçükbekir, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Çeşitli ikramların yapıldığı geleneksel bayramlaşma töreni, yaklaşık 1 saat süre ile devam etti.




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