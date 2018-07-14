Gökçebey’de 150 kişi için planlanan kurslar tamamlandı

ökçebey Kaymakamı Serkan Keçeli, Kaymakamlık AB Proje Birimi Koordinatörü Kadir Çelik tarafından hazırlanan Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve KOSGEB ortaklığında toplam 6 gruptan oluşan ve 150 kişiye eğitim verildi.

Eğitimci Hülya Gümüşok tarafından tamamlanan 4 günlük kurs belge töreni ile sona erdi.

Belge törenine Gökçebey Kaymakamı Serkan Keçeli, AB Proje Birimi Koordinatörü Kadir Çelik ve Gökçebey Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş katıldı.

Gökçebey Kaymakamı Serkan Keçeli kursiyerlerin belgelerini verirken; "Yapılan bu ve benzeri projelerle bölgemizde yeni işletmelerin kurulmasını ve istihdamın artırılmasını da amaçlıyoruz" dedi.

KOSGEB tarafından 50 bin lira hibe, 100 bin lira faizsiz kredi veriliyor ve Genç girişimcilerin 50 bin lira hibe krediden yararlanması için, KOSGEB’den girişimci eğitim sertifikası alınması gerekiyor. Keçeli, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere hayırlı olsun dileklerini iletti.