Gökçebey’de 20 yataklı hastanenin temel atma töreni gerçekleştirildi

20 yataklı ilçe hastanesinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade eden Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, "İlçemizden yapımına başlanan 20 yataklı ilçe hastanemizin temel atma töreni gerçekleştirdik. 20 yatak kapasiteli üzerinden yapılan ilerleyen günlerde ihtiyacı olduğu zaman 50 yataklı olarak çevrilebilme özelliğine sahip. Yaklaşık 10 milyon 500 bin muhammen bedelle yapımına başlanmış olan ilçe hastanemizin yapımı konusunda bizden desteklerini esirgemeyen bölgemizin evladı Öner Güner beyefendiye Zonguldak milletvekillerimize ilçe halkım adına sonsuz şükranlarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.