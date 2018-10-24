Gökçebey'de Kaymakamlık ve Emniyetten asayiş uygulaması

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, ilçe Kaymakamı ile Emniyet amirliği ekipleri tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.

Gökçebey İlçe Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt ile İlçe Emniyet Amiri Hasan Bektaş'ın da katıldığı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleşti. Halkın güvenliği ve refahını sağlamak için yapılan uygulamalarda kontrol noktalarından durdurulan araçlarda bulunan şahsıların GBT'si uygulaması yapıldı.

Uygulamaların zaman zaman ve değişik günlerde eş zamanlı olarak devam edeceği belirtildi.