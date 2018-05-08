Gökçebey’de KOSGEB kursu başladı

Gökçebey Kaymakamı Ahmet Korkmaz’ın görüşleriyle AB Proje Birimi Koordinatörü Kadir Çelik tarafından hazırlanan 150 kişiye verilecek KOSGEB Girişimcilik Kursu sözleşmesi Kaymakam Ahmet Korkmaz ve İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu tarafından imzalanmıştı. Gökçebey Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Zonguldak Çalışma ve İş-Kur’un ortak olduğu ve KOSGEB’in desteklediği kursta 150 kişi 4’er günlük eğitimler olmak üzere 6 dönem ve 25 kişilik gruplar olarak devam edecek.

AB Proje Birimi Koordinatörü Kadir Çelik eğitimlerin başladığını söyledi.