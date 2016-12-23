Gökçebey’de milli birlik ve beraberliğin resmi çizildi

Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri Gökçebey’de “Milli Birlik ve Beraberliğin Resmini Çiziyoruz” temalı resim yarışmasında buluştu.

Danışmanlığını Öğr.Gör.Kayhan Kafalı’nın üstlendiği Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Gökçebey Tefen İlköğretim Okulu Öğrencilerine yönelik “Milli Birlik ve Beraberliğin Resmini Çiziyoruz” temalı resim yarışması düzenlediler. Katılımın yoğun olduğu resim yarışmasında minik öğrenciler tarafından hazırlanan “Milli Birlik Beraberlik” temalı resimler Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen resim öğretmenleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu başarılı görülen ilk üç resim sahibi öğrenci 20 Aralık 2016 günü Tefen İlköğretim Okulu’nda yapılan törenle ödüllendirildi.

Ödül töreninine Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Okay Çalışkan, İdari Personel, öğretmen, öğrenci ve veliler katılımlarıyla destek verdiler.

Minik eller tarafından çizilen, mili birlik ve beraberliğimizi anlatan resimlerin sergilendiği ödül töreni, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.