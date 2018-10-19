Gökçebey'de Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

Sabahın ilk saatlerinde gerçekleşen Muhtarlar programına İlçe Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, Belediye Başkanı İsmet Karcı, İlçe Jandarmada Komutanı Başçavuş Cengiz Baş, İlçe Emniyet Amiri Hasan Bektaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş, siyasi partiler, dernek başkanları, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk anıtının önüne Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Çakıroğlu tarafından çelenk konuldu.

Muhtarlar gününün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Çakıroğlu yaptı.

Çakıroğlu; "Bugün Muhtarlar günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize, içişleri bakanlığımıza ve genelgenin yayınlaşmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonumuza şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 189 yıllık bir tarihe sahiptir. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinden köprü rolü oynayan muhtarlık Osmanlıdan Cumhuriyete taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir. Türkiye'de 18.329 köy ve 32.044 mahalle muhtarlığı olmak üzere50.373 muhtar görev yapmaktadır.Bugün bakıldığında 93 yıllık köy kanunu ve 73 yıllık mahalle kanunu ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir muhtarlık müessesesi görüyoruz. Köy ve mahalle kanunu yenilenmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle bu müessese de görev yapmış arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Ayrıca aramızda olmayan ebediyete intikal eden muhtarlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. 19 Ekim muhtarlar günümüzü kutluyor, tüm muhtarlara başarılarının devamını diliyorum" dedi.

İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Özel idare tarafından kahvaltı verildi. Hoş sohbetler eşliğinde program sona erdi.