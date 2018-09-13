Gökçebey'de Stem eğitimi

Gökçebey Kaymakamlığı AB Proje Birimi tarafından Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan " Stem Eğitimi ile Gökçebey'de Yenilikçi, Araştıran ve Üreten Gençler Yetişiyor" projesi sözleşmesi Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı binasında yapılan törenle imzalandı.

Proje imza törenine BAKKA Genel Sekreteri Elif Acar'ı temsilen Ümran Öztürk Demiray, Gökçebey Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş ve Proje Koordinatörü Kadir Çelik, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı MYO Güçlendirme ve Geliştirme Derneği Başkanı Sevgi Kurtoğlu, Yönetim Kurulu üyesi Zeki Usluoğlu, Şube Müdürü Veli Ceng, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Ali Danacı, BAKKA uzmanları Öznur Çapraz ve Metin Yörük'ün katılımları ile gerçekleşti. 181.000 TL bütçeli projede Gökçebey İlçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesine Stem Laboratuvarı kurulacak olup, eğitim ve öğretime katkı sağlanması ve ilçenin eğitim anlamında büyük aşama kaydetmesi amaçlanıyor.

Proje koordinatörü Kadir Çelik, özellikle proje ekibine BAKKA uzmanlarına ve projenin oluşturulmasında büyük katkı sağlayan Matematik Öğretmeni Mehtap Özüdogru'ya teşekkür ederek ilçeye hayırlı olmasını ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bu tip daha çok projeler üretileceğini ifade etti.