Gökgöl Mağarası mevkisine sosyal donatılı üst geçit

Kentin turizminin gelişmesine katkı sağlayan Gökgöl Mağarası’nın bulunduğu mevkiye sosyal donatılı üst geçit projesini açıklayan Karaveli, şöyle dedi:

"İl Özel İdaremiz tarafından yapılan yatırımın ardından ilimizin turizminin gelişmesine önemli katkı sağlayan Gökgöl Mağaramız ile ilgili Komisyonlarımız incelemelerini gerçekleştirdiler. İl Genel Meclis ve Özel İdaremiz bu mağaranın girişine daha önce gelen ziyaretçilerin faydalanacağı sosyal tesis yapımı ile ilgili karar almış fakat karayollarının çalışmalarından dolayı iptal olmuştu. Burada ki Sosyal Tesis ihtiyacının aciliyeti; komisyonlarımız tarafından yerinde görüldü ve Gökgöl Mağarası’nın dış kısmında sosyal donatılı bir üst projesi düşünüldü. Proje ile ilgili taslak çalışmamızı sunduk. İl Özel İdaremiz tarafından bu projemizin geliştirilerek ilimize ve Özel İdareye ileride katkı sağlayabilecek bir tesis olacağını düşünüyoruz. İnşallah gerçekleştiği anda hem ilimizdeki vatandaşlarımızın, hem dışarıdan ilimizi ziyarete hem de mağaramızı ziyarete gelecek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecekleri bir yer olacaktır."